سيرجينهو: لاعب ريال مدريد قريب من مستوى نيمار

صرح النجم البرازيلي سيرجينهو لاعب فريق كاشيما أنتلرز الياباني، بأن مواطنه ڤينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني، يمكن أن يصل لمستوى نيمار دا سيلفا.





وقال سيرجينهو في تصريحات لصحيفة "الآس" الاسبانية: "ريال مدريد فريق قوي جداً كمجموعة ولديه لاعبين مميزين من البرازيل".





وواصل: "رودريجو جوس لاعب شاب ومميز، لديه السرعة والمهارة الذكاء ولكن يحتاج للخبرة ليلعب في ريال مدريد.



