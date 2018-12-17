وزير الداخلية يزور عائلة الشهيد خالد الغزلاني

تحول وزير الداخلية هشام الفراتي عشية يوم أمس الأحد 16 ديسمبر 2018، بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى منزل الشهيد "خالد الغزلاني".





وقد تحول الفراتي إلى دوار الخرايفية من منطقة الثماد معتمدية سبيبة، مرفوقا بالسادة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني ووالي القصرين، لزيارة وتقديم التعازي لعائلة الشهيد.



