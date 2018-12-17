وزير الداخلية يزور عائلة الشهيد خالد الغزلاني
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:47 م
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
تحول وزير الداخلية هشام الفراتي عشية يوم أمس الأحد 16 ديسمبر 2018، بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى منزل الشهيد "خالد الغزلاني".
وقد تحول الفراتي إلى دوار الخرايفية من منطقة الثماد معتمدية سبيبة، مرفوقا بالسادة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني ووالي القصرين، لزيارة وتقديم التعازي لعائلة الشهيد.
وقد عبر وزير الداخلية عن إلتزام الحكومة والدولة التونسية بتوفير الإحاطة المادية والمعنوية والإجتماعية اللازمة للعائلة، مؤكدا في الآن ذاته على تعهد المؤسستين الأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب العناصر الإرهابية والثأر للشهداء.
Advertisements