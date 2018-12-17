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أبو تريكة عن لاسارتي: البداية مبشرة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:49 م
أبو تريكة عن لاسارتي: البداية مبشرة
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منى العوضي
 
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أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على تفائله بالمدرب الجديد للنادي الأهلي مارتين لاسارتي.
 
وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الأهلي. مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الأهلاوية".

وتابع: "المشوار ما زال طويلا وصعبا لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه، ولكن البداية مُبشرة للجميع".

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع الأوروجوياني مارتين لاساراتي ليتولى تدريب الأحمر خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته لسوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

ويحتل فريق الأهلي حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بعد أن فاز اليوم الإثنين على النجوم بهدفين دون رد سجلهما المهاجم مروان محسن واللاعب مؤمن زكريا.
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