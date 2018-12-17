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إيقاف لاعبين من القوة الجوية العراقي بسبب المنشطات

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:45 م
إيقاف لاعبين من القوة الجوية العراقي بسبب المنشطات
الاتحاد الاسيوي
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أعلن الاتحاد العراقي أن الاتحاد الآسيوي للعبة أوقف حارس مرمى القوة الجوية فهد طالب ومهاجمه أمجد راضي ومنعهما من المشاركة محليا وقاريا ودوليا خلال فترة التحقيق معهما بقضية منشطات.


إيقاف لاعبين من القوة الجوية العراقي بسبب المنشطات 


وذكر الأمين العام للاتحاد العراقي صباح رضا في بيان أن الاتحاد الآسيوي "أوقف لاعبي القوة الجوية أمجد راضي وفهد طالب مؤقتا حسب إشعار رسمي، وقرر منعهما من خوض المباريات محليا وقاريا ودوليا بسبب تحقيق يجريه معهما يتصل بمخالفتهما المادة (6) من لائحة الاتحاد المتعلقة بالمنشطات".

 

وأضاف رضا في البيان: "أبلغنا رسميا إدارة النادي بهذه الإجراءات"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.

 

ولم يصدر أي تعليق من إدارة النادي، فيما أكد طبيب الفريق غالب الموسوي عدم علمه بهذه التطورات.

 

وأوضح مصدر في الاتحاد العراقي أن "إشعار الاتحاد الآسيوي يفيد بأن اللاعبين المذكورين خضعا لاختبار المنشطات في 7 ديسمبر الجاري".

 

 وكان القوة الجوية توج بكأس الاتحاد الأسيوي للمرة الثالثة تواليا بفوزه على ألتين أسير التركماني 2-0 في 27 أكتوبر الماضي على ملعب البصرة الدولي في إياب نهائي المسابقة.

 

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