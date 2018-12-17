مؤتمر صحفي ولقاءات مكثفة.. ملخص لنشاط السيسي في النمسا اليوم

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، نشاطه اليوم الاثنين، فى العاصمة النمساوية فيينا، بنشاط مكثف، وكان في انتظاره حفل استقبال رسمى من قبل الرئيس الاتحادي "ألكسندر فان دير بيلين".





وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" ملخص لنشاط الرئيس السيسي في النمسا اليوم.





السيسي يحيي أبناء الجالية المصرية

توافد أبناء الحالية المصرية على قصر الرئاسة فى النمسا، قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وفور وصوله اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره النمساوى "ألكسندر فان دير بيلين" لتحية أبناء الجالية المصرية بالقصر الرئاسى النمساوى.





مراسم استقبال رسمية

أُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله القصر الرئاسى النمساوى فى فيينا.





وعُزف السلام الوطنى عقب وصول الرئيس السيسى للقصر الرئاسى بالنمسا، على هامش زيارته لفيينا .





جلسة مباحثات

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.





مؤتمر صحفي

عقب ذلك، وصل الرئيس السيسي إلي المستشارية الاتحادية. حيث كان في استقباله المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، وعقد الرئيس والمستشار مؤتمراً صحفيا، بمقر المستشارية في فيينا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية والتقدير للشعبين النمساوى والمصرى على حسن استقبالهم له بالنمسا على مدار يومين





اتفاقيات ومذكرات تعاون

وشهد الرئيس السيسى ومستشار النمسا "سيبيستيان كورتز" التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين مصر والنمسا فى عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.





وتضمنت المذكرات التوقيع على مدكرة تفاهم اقتصادى بين البلدين وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والوزير "هاتفيك لوجا" وزير المالية والتعاون المالى النمساوى، ومذكرة تعاون فى مجال ريادة الأعمال وصغار المستثمرين، ومذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات والرقمنة فيما يخص إنشاء منطقة التعاون الحرة فى هذا المجال بين الدولتين.





وتم التوقيع على مذكرة تعاون وقعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهاينز هافسمان وزير البحث العلمى والعلوم النمساوية فى مجال تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالى البحث العلمى.





كما شهد الزعيمان التوقيع على مذكرة تعاون بين البلدين فى مجال التكنولوجيا والابتكار وقعها وزير الخارجية سامح شكرى، وأندريا رايخارد، سكرتير عام المستشارية النمساوية لوزارة التكنولوجيا والمعلومات، وكذلك مذكرة تعاون بخصوص تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية فى مصر وقعها الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ولوتا شتان مدير قسم المبيعات بإحدى الشركات النمساوية.





كما شهدا التوقيع على مذكرة لتوريد المعدات الى المشروعات القومية المصرية وقعها مصطفى أمين من الجانب المصرى، و"جيرمار واكير" المدير التنفيذى لشركة "فرانس هاس" النمساوية، كما تم التوقيع على اتفاقيات توأمة بين جامعتى فيينا وبنى سويف، وإنشاء جامعة نمساوية (جامعة العاصمة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بالسياحة.





زيارة المجلس الوطني للبرلمان النمساوي

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، المجلس الوطنى للبرلمان النمساوى، وذلك فى إطار اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيينا، وكان فى استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.







