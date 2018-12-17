محامية شقيقة حسن كامي تطالب بإغلاق مكتبته.. وتحذر: بها كتب تمس الأمن القومي

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قالت منى، محامية نيجار شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، إن مكتبة حسن كامي بها كتب قيمة جدًا منذ آلاف السنين، وبعضها يتحدث عن حدود مصر، وأسرة "كامي" تريد أن تتبرع بهذه المكتبة لوزارة الثقافة.



وتابعت محامية شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن اسرة "كامي" تفاجأت باعتراض بعض البلطجية لهم أثناء محاولتهم دخول فيلا ومكتبة "كامي"، مُدعين شراء الفيلا والمكتبة التي تقدر بـ50 مليون جنيه، دون معرفة أي أحد من أفراد أسرته.



وأشارت إلى أن المكتبة بها كتب هامة تمس الامن القومي، لافتة إلى أن عمرو رمضان المدعي بمليكته للفيلا والمكتبة كان متواجد في مكتبة "كامي" أثناء دفنه، مطالبة بغلق المكتبة والفيلا لحين إثبات حقيقة بيع المكتبة والفيلا.



يذكر أن حسن كامي رحل عن عالمنا صباح الجمعة 14 ديسمبر عن عمر يناهز الـ82 عاما، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية.



حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي، ولد في 2 نوفمبر من عام 1936، درس الحقوق في جامعة القاهرة كما درس في معهد الكونسرفتوار.



عمل في البداية كمغني أوبرالي، إلى جانب ذلك عمل موظف حجز في شركة طيران، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط في مطار القاهرة.



حصل حسن كامي على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا، وشارك في 270 أوبرا عالمية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة عام 1974 على مسارح الاتحاد السوفيتي.



قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نورح ليشارك في عدد من المسرحيات ويبدأ مسيرته التمثيلية، ليشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.



من أعماله: "كشف المستور" و"إسكندرية- نيويورك" و"دموع صاحبة الجلالة" و"ليلة سقوط بغداد" وكان آخر أعماله فيلم "قدرات غير عادية" عام 2015.

