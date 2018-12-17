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البابا تواضروس يكشف سر بكائه في حفل تنصيبه على رأس الكنيسة المرقسية

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:06 م
البابا تواضروس يكشف سر بكائه في حفل تنصيبه على رأس الكنيسة المرقسية
البابا تواضروس
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داليا الحسين
 
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كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سر بكائه في حفل تنصيبه على رأس الكنيسة المرقسية، مشيرًا إلى أنها لم تكن دموع "فرحة".

وقال "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الإثنين: "كنت أول مرة أسمع صلوات إقامة البطريرك، والصلوات كانت شديدة جدًا في وصف مسئوليات البطريرك، فهي مسئولية صعبة للغاية، ويكفي أنها مسئولية النفوس.. واجهت المسئولية بالبكاء، فقد كان بكاء صلاة"، متابعًا: "هي دموع أيضًا للخشوع، طلبت من الله أن يعطيني النعمة لكي أستطيع أن أؤدي المسئولية الكنسية والوطن وتتعدى حدود الوطن".

وأشار إلى أنه تم ترسيمه راهبًا وأسقفا على يد الراحل البابا شنودة عام 1988، متابعًا: "البابا شنودة أعطاني عصا الرعاية، والذي خرج على يده أجيال"، منوهًا إلى "العصا" ترمز إلى الرعاية والكنيسة التي يتولى مسؤوليتها.
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