ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر النحاس: صلاح محسن رفض "النمسا" بسبب الأهلي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:33 م
تامر النحاس: صلاح محسن رفض النمسا بسبب الأهلي
طباعة
Advertisements
أحمد شاكر
 
Advertisements

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي رفض عرض من النمسا بقيمة 2 مليون دولار من أجل الانضمام للأحمر.


وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : أحضرت لصلاح محسن عرضا من النمسا ب 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفضه بسبب رغبته فى ارتداء القميص الأحمر.


وعن عبد الله السعيد قال: اعتقد أن السعيد كان يستطيع الحصول على المبلغ الذي كان يرغب به من الأهلي، لو كان تحدث مع إدارة الأهلي قبل التوقيع للزمالك.

المزيد عن: عبد الله السعيد صلاح محسن تامر النحاس الاهلي الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
2
القادسية