تامر النحاس: صلاح محسن رفض "النمسا" بسبب الأهلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي رفض عرض من النمسا بقيمة 2 مليون دولار من أجل الانضمام للأحمر.





وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : أحضرت لصلاح محسن عرضا من النمسا ب 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفضه بسبب رغبته فى ارتداء القميص الأحمر.





وعن عبد الله السعيد قال: اعتقد أن السعيد كان يستطيع الحصول على المبلغ الذي كان يرغب به من الأهلي، لو كان تحدث مع إدارة الأهلي قبل التوقيع للزمالك.