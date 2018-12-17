تامر النحاس: صلاح محسن رفض "النمسا" بسبب الأهلي
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:33 م
أحمد شاكر
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أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي رفض عرض من النمسا بقيمة 2 مليون دولار من أجل الانضمام للأحمر.
وقال النحاس في
تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم :
أحضرت لصلاح محسن عرضا من النمسا ب 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفضه بسبب رغبته فى
ارتداء القميص الأحمر.
وعن عبد الله
السعيد قال: اعتقد أن السعيد كان يستطيع الحصول على المبلغ الذي كان يرغب به من الأهلي،
لو كان تحدث مع إدارة الأهلي قبل التوقيع للزمالك.
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