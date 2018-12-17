قفزة كبيرة فى أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:28 م
وكالات
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حققت أسعار الذهب قفزة كبيرة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، أول أيام عمل بورصة المعادن بعد تعطلها أمس الأحد، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات.
وتأتي مكاسب الذهب مع خسائر الأسهم العالمية خاصة "وول ستريت" حيث هبط "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
كما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، إلى جانب نظرته المستقبلية للسياسة النقدية في العام المقبل.
وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى منذ 2015، كما هبط النشاط الصناعي في ولاية نيويورك لأدنى مستوى في 19 شهراً.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% رابحاً 10.4 دولار ويصل إلى 1251.80 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1246.94 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 97.093.
وهناك العديد من الطرق للاستثمار فى معدن الذهب، واستنادًا على مستوى خبرتك بالسوق ومعرفتك بتلك الطرق سيكون أحدها مناسبًا لك للاستثمار:
1- سبائك الذهب وامتلاكها مباشرة
الذهب هو المال الحقيقي الوحيد ولا يمكن تغيير قيمته ولا السيطرة عليه من قبل الحكومة وذلك بسب خروج الحكومات عن المعيار الذهبي، وتخضع قيمة الذهب لقوى العرض والطلب، يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق امتلاكه مباشرة كسبائك ذهبية أو عملات أو مجوهرات والاحتفاظ به لفترات طويلة ثم بيعه عند الأسعار العالية دون وجود أى وسيط بينك وبين استثماراتك، ولكن العيب الأساسى فى هذه الطريقة هي عدم تحقيق أرباح سريعة لأن الأمر يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى التكلفة التى تتحملها لتخزينه بمكان آمن.
2- صناديق الذهب
تمثل صناديق الذهب أكثر الطرق إثارة للاستثمار فى الذهب فهى وسيلة فعالة لتحقيق المكاسب وأقل تكلفة حيث توفر أكبر قدر من الرافعة المالية، يمكن للمستثمر أن يحصل على الذهب عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتري الذهب أو باستخدام الصناديق المتداولة فى البورصة وسوق الفوركس وهي نوع من الصناديق المشتركة التى تتداول فى البورصة مثل الأسهم العادية وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة عملية جدًا للاحتفاظ بالذهب فى محفظة استثمارية.
3- العقود الآجلة
العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.
4- أسهم فى شركات تعدين الذهب
قد تبدو وسيلة جيدة للاستثمار فى الذهب حيث تتملك أسهم فى شركات تعدين الذهب وبيعها دون الحصول مباشرة على الذهب.
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