قفزة كبيرة فى أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين

حققت أسعار الذهب قفزة كبيرة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، أول أيام عمل بورصة المعادن بعد تعطلها أمس الأحد، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات.





وتأتي مكاسب الذهب مع خسائر الأسهم العالمية خاصة "وول ستريت" حيث هبط "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





كما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، إلى جانب نظرته المستقبلية للسياسة النقدية في العام المقبل.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة بناة المنازل الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى منذ 2015، كما هبط النشاط الصناعي في ولاية نيويورك لأدنى مستوى في 19 شهراً.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% رابحاً 10.4 دولار ويصل إلى 1251.80 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1246.94 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 97.093.



