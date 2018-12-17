تلقى محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك عدة عروض في الفترة الأخيرة وعلى رأسها من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي لكن اللاعب يفضل البقاء مع الأبيض والحصول على فرصته والمشاركة بشكل أساسي.

الإسماعيلي والمصري يرغبان في ضم صانع ألعاب الزمالك





كما يرفض جروس فكرة رحيل اللاعب ويتمسك ببقائه مع الفريق لقناعته بقدراته ورغم عدم تواجده في التشكيلة الأساسية لكنه يوظفه كبديل في كثير من المباريات.

وشارك اللاعب أساسيًا في مباراة الزمالك الأخيرة أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الافريقية بسبب إصابة أوباما والذي يتواجد بشكل أساسي منذ بداية الموسم في هذا المركز.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام يوم الأحد القادم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن نجاح الوفد الذي أرسله لسويسرا لمتابعة ملف القضايا المرفوعة ضد النادي بالمحكمة الرياضية الدولية، في حل أزمة نادي ماريتيمو البرتغالي.

وكان الزمالك قد أرسل وفدا يضم إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وشريف إسلام، مدير التسويق بالنادي، لحل أزمة مستحقات النادي البرتغالي الخاصة بصفقة محمد إبراهيم.