ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإسماعيلي والمصري يرغبان في ضم صانع ألعاب الزمالك

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:23 م
الإسماعيلي والمصري يرغبان في ضم صانع ألعاب الزمالك
محمد إبراهيم
طباعة
Advertisements
هاني عصام
 
Advertisements

تلقى محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك عدة عروض في الفترة الأخيرة وعلى رأسها من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي لكن اللاعب يفضل البقاء مع الأبيض والحصول على فرصته والمشاركة بشكل أساسي.

 

الإسماعيلي والمصري يرغبان في ضم صانع ألعاب الزمالك


كما يرفض جروس فكرة رحيل اللاعب ويتمسك ببقائه مع الفريق لقناعته بقدراته ورغم عدم تواجده في التشكيلة الأساسية لكنه يوظفه كبديل في كثير من المباريات.

 

وشارك اللاعب أساسيًا في مباراة الزمالك الأخيرة أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الافريقية بسبب إصابة أوباما والذي يتواجد بشكل أساسي منذ بداية الموسم في هذا المركز.

 

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام يوم الأحد القادم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن نجاح الوفد الذي أرسله لسويسرا لمتابعة ملف القضايا المرفوعة ضد النادي بالمحكمة الرياضية الدولية، في حل أزمة نادي ماريتيمو البرتغالي.

 

وكان الزمالك قد أرسل وفدا يضم إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وشريف إسلام، مدير التسويق بالنادي، لحل أزمة مستحقات النادي البرتغالي الخاصة بصفقة محمد إبراهيم.

المزيد عن: محمد ابراهيم رياضة المصري الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
2
القادسية