توخيل: نيمار ليس جاهز لمواجهة أورليان
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:23 م
ريهام عبدالمحسن
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أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس يان جيرمان غياب نيمار جونيور عن مباراة فريقه ضد أورليان غدا في كأس الرابطة الفرنسية.
وقال توخيل في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية :" نيمار خضع لفحوصات طبية اليوم الإثنين وتبين أنه ليس جاهزا بنسبة 100%.
واختتم توخيل تصريحاته قائلاً : "سيغيب نيمار عن مواجهة أورليان وكذلك لاسانا ديارا بسبب عدم تعافيه أيضا من الإصابة".
يذكر أن نيمار يعاني من إصابة عضلية لكنه تحامل على نفسه وشارك في المباريات الأخيرة دون أن يكون جاهزا.
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