'محلب' يشارك بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)













وصل منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.





يذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشُيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودُفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.