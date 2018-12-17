'جمال عبد الرحيم' يطالب بالحبس والغرامة للمعتدين على الصحفيين بنقابة الصيادلة

حضر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار القانوني للنقابة، التحقيقات مع الزملاء المُعتدى عليهم من الصيادلة، اليوم، وذلك بنيابة قصر النيل.









وطالب "عبدالرحيم" في تصريحات لـ"الفجـر"، بتطبيق المادة رقم 100 من القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على أن: "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كل من يعتدي على صحفي أو إعلامي أثناء ممارسة عمله"، بالإضافة إلى المواد المنصوص عليها بقانون العقوبات.









وكانت بدأت نيابة قصر النيل، سماع أقوال الزملاء الصحفيين المُصابين في اعتداء الصيادلة عليهم بمقر النقابة، اليوم، وقامت النيابة في تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة بالتوجه لمقر نقابة الصيادلة؛ لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء، ويُنتظر أن تستمر التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غد.









يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".









وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.









جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.







