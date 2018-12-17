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مدرب النجوم: شخصية وخبرة الأهلي حسمت الأمور

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:19 م
مدرب النجوم: شخصية وخبرة الأهلي حسمت الأمور
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علي نبوي
 
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أعرب أحمد سامي المدير الفني للنجوم حزنه عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نها اللقاء :"واجهنا فريقا صعبا، فريقي يملك مجموعة من اللاعبين الشباب".


وتابع "حاولنا طوال المباراة أن نحقق نتيجة إيجابية والهدف الأهلي قلل من تركيز اللاعبين وأربك حسابتنا".


وواصل "في الشوط الثاني حاولت العودة للقاء لكن خبرات لاعبي فريقه قليلة للغاية بالنظر إلى خبرات لاعبي الأهلي".


وأوضح "شخصية اللاعبين في الأهلي قوية للغاية وتؤثر في بعض المواقف رغم النواقص التي يعاني منها".


وأتم حديثه "فرصنا كبيرة في البقاء بالدوري، واللاعبين سيكون لهم دور كبير".

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