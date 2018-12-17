أمين صندوق نقابة الصيادلة معتذرا: التعدي على الصحفيين "مخزي"

تقدم الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، بالإعتذار عن ما فعله أمن النقابة من الاعتداء على الصحفيين، صباح اليوم، واصفًا إياه بالوضع المخزي، مشددًا على أن هذا الإعتداء آثم وغير مبرر بالمرة.





وتسائل "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "من يحمي نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد؟"، موضحًا أن الجمعية العمومية لصيادلة مصر في 15-5-2018، قامت بإيقاف الصيدلي محيي عبيد لحين إنتهاء دورته النقابية، وفي 23-10-2018 تم عزله من منصبه كنقيب للصيادلة، وفي 2-10 اقتحم نقيب الصيادلة النقابة على مرى ومسمع من جميع أجهزة الدولة ولم يتدخل احد، ومن قامت بتصوير هذه الواقعة هي صحفية ممن تم الإعتداء عليهم اليوم.





وتابع، أن مجلس النقابة المنتخب يُدين هذه الأفعال، وكون أن الصيدلي محيي عبيد، يقيم في مقر جاردن سيتي، ويدعى أنهم مجلس النقابة، فنحن غير مسئولين عن ذلك على الإطلاق، وتقدمنا ببلاغات لتحرير مقر النقابة منهم مرات عدة.



