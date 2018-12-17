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احتفال مثير لمؤمن زكريا بعد احرازه الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 09:08 م
احتفال مثير لمؤمن زكريا بعد احرازه الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو)
الأهلي
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محمد مرعي
 
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سجل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام النجوم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقام مؤمن زكريا عقب تسجيله الهدف بخلع قميص الأهلي وإلقاءه عاليًا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.

المزيد عن: مؤمن زكريا النجوم الدوري المصري الأهلي
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