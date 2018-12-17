تركيا الأولى عالميا في القمع (فيديو)

أعلن تقرير أجرته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال هذا العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم بلغ 262 صحفيًا، وكان لتركيا النصيب الأكبر من عدد الصحفيين المعتقلين.

وأوضح تقرير اللجنة، أن تركيا حافظت على صدارتها لقائمة أكثر الدول المعتقلة للصحفيين للعام الثانى على التوالى، مؤكدا أنه عقب المحاولة الانقلابية العام الماضى تزايد قمع الصحافة فى تركيا.

وقال التقرير إن السلطات التركية تتهم بعض الصحفيين باستخدام تطبيق التواصل "بيلوك" وامتلاك حسابات في بنوك يُزعم انتمائها لحركة الخدمة.

وانتقد التقرير المجتمع الدولي لعدم اتخاذه موقفا حاسمًا تجاه هذه المشكلة الدولية، مشددا على أن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافة القومية المنتقدة له بنشر أخبار كاذبة قد يدفع زعماء الدول الأخرى المعتقلة للصحفيين إلى مواصلة موقفهم.