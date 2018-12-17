تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع لاعبي المصري

حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على عقد جلسة خاصة مع لاعبو الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام الآن بالإسماعيلية، استعدادًا لبطولة الكونفدرالية.









وتولى جلال المهمة الفنية بصفة رسمية عقب توقيعه على عقود تدريب المصري، أمس الأحد، بعدما تم فسخ تعاقده بالتراضي مع أهلي طرابلس الليبي، ودفع 100 ألف دولار قيمة السرط الجزائي.









وقاد جلال، أول تدريب له مع الفريق البورسعيدي اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة ساليتاس البوركيني، يكأس الاتحاد الإفريقي.









وطالب جلال من لاعبيه نسيان الفترة الماضية، وما حدث خلالها من تخبط أدى إلى تقديم الفريق لسلسلة نتائج سلبية، أغضبت الجماهير البورسعيدية بشدة.









وشدد جلال في حديثه مع لاعبو المصري، على أنه يثق بإمكانياتهم وقدرتهم على الخروج من هذا المأزق وعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت.









وحضر بعدها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى معسكر الإسماعيلية، واستكمل العبارات التحفيزية التي بدأها جلال وطالب من اللاعبين أن يثبتوا جدارتهم ويستعيدوا وضع الفريق الطبيعي.









ومن المقرر أن يتوجه المصري إلى بوركينا فاسو فجر الخميس المقبل، استعدادًا لمباراة ساليتاس أف سي، يوم السبت في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.









وتلقى المصري هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب بورسعيد، في ذهاب نفس الدور للبطولة.



