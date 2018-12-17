إنسامبل حورس يعزف من مؤلفات عصر الباروك على المسرح الكبير (صور)

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لانسامبل حورس ( مصر / المانيا ) الذى يضم العازفين بسمة عبد الرحيم - كارلا لينى( فيولينة ) ، كارل كايسر ( فلوت ) ، كامل صلاح الدين (تشيللو) ، دانيل كامينيتى (جيتار) والايطالى فيليش فينانزونى (هاربسكورد) وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مختارات من اعمال ورقصات عصر الباروك لكل من هاندل ، كامبرا ، لوللى ، مارايس ، بيسيندلو، تليمان وبورسيل.





يذكر أن إنسامبل حورس تأسس عام 2002، على يد عازفة الفيولينة "بسمة عبد الرحيم" وزوجها "عازف التشيللو كامل صلاح الدين" بهدف تقديم الأعمال الموسيقية، بآلات تاريخية وتم ضم مجموعة من العازفين أعضاء أوركسترا أوبرا فرانكفورت، وبعد نجاحه أصبح جزءً أساسيًا من برنامج عروض أوركسترا حجرة أوبرا فرانكفورت.