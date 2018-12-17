ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاثنين 17-12-2018.. التعاملات المسائية

شهدت التعاملات المسائية للبنوك الحكومية والخاصة، ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه، اليوم الاثنين 17-12-2018، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 4.76 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع.

وجاء الارتفاع في البنوك الآتية: البنك الأهلي الكويتي، التجاري الدولي، المركزي المصري، بقيمة لا تتجاوز الـ 5 قروش، فيما انخفض سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، ويشهدت الريال السعودي حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء موسم عمرة المولد النبوي الشريف وهدوء الإقبال على العملة السعودية في الفترة الحالية.

سعر الريال السعودى اليوم مصر في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.76 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى

4.76 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

4.76 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع







سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامي

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





قرار تحرير سعر الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





وجدير بالذكر، أن الريال السعودي، ارتفع في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.