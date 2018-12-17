عاجل.. مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي أمام النجوم (فيديو)









وجاء هدف مروان محسن في الدقيقة 31 من الشوط الأول بعدما تلقي تمريرة ساحرة من أحمد الشيخ ليضع الكرة من فوق حارس النجوم لتسكن الشباك.









سجل مروان محسن الهدف الأول للأهلي خلال مواجهة النجوم باللقاء المقام بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدوري.