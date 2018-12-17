ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بنى سويف يواصل استعدادته لديروط

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:37 م
بنى سويف يواصل استعدادته لديروط
طباعة
Advertisements
محمد الحسيني
 
Advertisements


واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية على ملعب النادى وذلك تحت قيادة مديره الفنى محمد يوسف فى إطار الاستعداد للمباراة الهامة أمام ضيفه ديروط بختام منافسات دورى القسم الثانى والمقرر إقامتها الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وشهدت التدريبات تواجد الثنائي احمد سيف النصر ومحمد الواضح أعضاء مجلس إدارة النادى ولجنة الكرة بالنادى. 

وخلال التدريبات حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء بعض الجمل التكتيكية بجانب الحديث مع اللاعبين حول أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط قبل بداية مباريات الدور الثانى. 

وشارك محمود عاطف لاعب الفريق بالتدريبات بعد فترة غياب عن المباريات نتيجة الإصابة. 

ويعول الجهاز الفنى لبنى سويف على لاعبي الفريق فى الفوز بالمباراة وتقديم مستوى فنى متميز يسعد جماهير بنى سويف ويزيد من فرص الفريق فى الاحتفاظ بصدارة مقدمة الترتيب.

المزيد عن:
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
1
x
19:00
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
2
القادسية