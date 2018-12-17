بنى سويف يواصل استعدادته لديروط









واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية على ملعب النادى وذلك تحت قيادة مديره الفنى محمد يوسف فى إطار الاستعداد للمباراة الهامة أمام ضيفه ديروط بختام منافسات دورى القسم الثانى والمقرر إقامتها الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .





وشهدت التدريبات تواجد الثنائي احمد سيف النصر ومحمد الواضح أعضاء مجلس إدارة النادى ولجنة الكرة بالنادى.





وخلال التدريبات حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء بعض الجمل التكتيكية بجانب الحديث مع اللاعبين حول أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط قبل بداية مباريات الدور الثانى.





وشارك محمود عاطف لاعب الفريق بالتدريبات بعد فترة غياب عن المباريات نتيجة الإصابة.





ويعول الجهاز الفنى لبنى سويف على لاعبي الفريق فى الفوز بالمباراة وتقديم مستوى فنى متميز يسعد جماهير بنى سويف ويزيد من فرص الفريق فى الاحتفاظ بصدارة مقدمة الترتيب.



