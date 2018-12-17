"الفجر" تدين الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة

تستنكر بوابة الفجر الإليكترونية، ما تعرض له الزملاء: آية دعبس، بجريدة اليوم السابع، إسراء السخاوي، جريدة الوطن، عاطف بدر، ومحمد الجرسوني جريدة المصري اليوم، من اعتداءات أثناء قيامهم بالتغطية الصحفية داخل نقابة الصيادلة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح قطعية كبيرة، وكدمات متعددة.





وتؤكد "الفجر"، تضامنها الكامل مع المؤسسات الصحفية التي ينتمي لها الزملاء، وذلك في اتخاذ أي إجراءات قانونية لردع المتسببين في هذه الأفعال.





كما تؤكد الفجر، أن الصحافة لم ولن تكون جريمة أبدا، وأنها ليست طرفا في نزاعات أو خلافات شخصية داخل النقابات أو المؤسسات، بل تؤدي عملها وفقا لما يمليه عليها ضميرها وثقة الشعب في دورها.