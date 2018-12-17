التعادل السلبى يحسم مباراة تتا والسنابسة بدوري مراكز الشباب في المنوفية





حسم التعادل السلبي مباراة فريقا مركز شباب تتا، ونظيره فريق كفر السنابسة، والتي أقيمت اليوم على ملعب منوف، بالأسبوع العاشر لمنافسات (المجموعة الثانية) من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.





جاء تشكيل فريق تتا بقبادة المدير الفني وحيد علام، والمدرب محمد شبل، مكون من : عباس جلال مأمون – احمد محمود محمد – على رمضان ابو عيشه – حسن عبد النبى محمد – حماده شعبان ابو فارس – مصطفى صبحى عيسى – محمود جمال – مصطفى عبد النبى – احمد منصور عبد الهادى – على عزت على – اسلام عبد الشافى بكر .





وخاض السنابسة اللقاء بقيادة فنية لمسعود صابر، ومعاوناه خالد السيد وأيمن شبل، بتشكيل ضم : خالد محمد الشرقاوى - محمد عبد المرضى – مصطفى جمال – ابراهيم سعيد علام – محمد صابر – أشرف عبده – عمرو عبد العظيم – محمود فتحى – نجاح محمد – محمد عبد اللطيف – عمرو خالد.





وشهدت المباراة تألق كبير لخارس تتا اللاعب عباس جلال، وأدارها الحكم أحمد ماجد، وعاونه، عبد الله حبيب، ومحمد عبد الله موسى.





التعادل رفع رصيد شباب تتا للنقطة 13 في المركز السابع، كما رفع السنابسة رصيده للنقطة 13 في المركز الثامن.

ترتيب المجموعَِة الثانية:





1- سنتريس: 28 نقطة

2- شما: 19 نقطة

3- كفر داود: 17 نقطة

4- صراوة: 15 نقطة

5- ميت الواسطى: 15 نقطة

6- شطانوف: 15 نقطة

7- تتا: 13 نقطة

8- كفر السنابسة: 13 نقطة

9- كفر الباجور: 13 نقطة

10- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

11- الأخماس: 7 نقاط

12- كفر منصور: 4 نقاط



