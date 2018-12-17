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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين الموسم

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:23 م
عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين الموسم
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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 اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من وضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع الثنائي السوري أحمد الصالح، ورمضان صبحي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكان مجلس إدارة الأهلي، دخل في مفاوضات رسمية مع الصالح مدافع الفريق الأول لنادي العهد اللبناني، من أجل التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقبلة.

 

فيما يسعى مسؤولو القلعة الحمراء، لحسم صفقة رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

 

ويرغب الجهاز الفني للأهلي، في تدعيم خط دفاعه بعد تأكد رحيل ساليف كوليبالي، بالإضافة إلى غياب سعد سمير بسبب الإصابات المتكررة منذ بداية الموسم الحالي.

 

ويأتي التعاقد مع صبحي، وعودته للفريق مرة أخرى من أجل تدعيم الخط الهجومي، بعد خروج اللاعب من حسابات جهازه الفني ضمن منافسات البريميرليج.

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