ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:18 م
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
هالة صدقي
طباعة
Advertisements
ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
Advertisements
وصل منذ قليل، مصمم الأزياء هاني البحيري والفنانة هالة صدقي والفنانة بوسي شلبي، لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، انطلق صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشُيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودُفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
بوسي شلبي وهاني البحيري وهالة صدقي يشاركون بعزاء الكاتب إبراهيم سعدة (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بوسي شلبي بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار بوسي شلبي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
1
x
19:00
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
2
القادسية