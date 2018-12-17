شريف إكرامي ينتظم في مران الأهلي بعد مباراة النجوم

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأحمر، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام جيما الإثيوبي.









وقال محمود، إن إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة. وفضّل الجهاز الطبي منحه راحة في مباراة اليوم أمام النجوم.









وأضاف أن إكرامي جاهز تمامًا للمباراة المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وسينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة النجوم.



