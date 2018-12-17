"كيومبوري": الإعلام لم ينصف مصر.. ومتحمسون لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي

قالت أريكانا كيومبوري، الممثل الدائم لبعثة الاتحاد الإفريقي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العلاقات التجارية ستكون على رأس ملفات مصر داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن ما فعلته بلادنا سيجعل بقية الدول الإفريقية تدرك بأنه لابد أن تحذوا في مسار مصر، وأنه يجب التعاون التجاري بين الدول الأفريقية.





وأضافت "كيومبوري" في حوارها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إطلاق المنطقة التجارية الحرة الإفريقية، وتعمل داخل الاتحاد على إحداث التكامل بين الدول الإفريقية بشكل عام، وهذه هي الطريقة الوحيدة حتى تتقدم القارة السمراء"، منوهة إلى أن القارة الأفريقية بحاجة إلى التعاون الاقتصادي.





وتابعت الممثل الدائم لبعثة الاتحاد الإفريقي بالولايات المتحدة الأمريكية: " احتاجنا إلى 55 عاما لندرك قيمة التكامل بين الدول الأفريقية، معربة عن تحمسها لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي.





وأشارت إلى أن الإعلام لم ينصف مصر أبدًا، متابعة: "لم أتخيل جمال القاهرة وأهلها طيبون ومرحبون ومصر دولة مسالمة لا يوجد بها صراعات".



