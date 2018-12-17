الأنبا توماس يهنئ كهنة إيبارشية الجيزة بمناسبة عيد الميلاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:12 م
حازم رفعت
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دعا الأنبا توماس عدلي، المدبّر الرسولي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، اليوم الإثنين، الآباء القمامصة والكهنة، مجمع كهنة الإيبارشية لتبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد وذلك بدار المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر.
كان قد بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، أعقبه لقاء روحيّ عن كيفيّة الاستعداد ككهنة ومكرّسين لعيد الميلاد، لنشهد ونحقّق معنى العمانوئيل أي الله معنا.
وعقب اللقاء الروحي تم عرض برنامج الزيارات الراعويّة لنيافته الفترة القادمة للاحتفال بالأعياد مع شعب الإيبارشية في الرعايا المختلفة.
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