أول ظهور لمدرب الأهلي الجديد في ستاد السلام

تواجد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام النجوم.









وحرص المدرب الأوروجوياني على الحضور إلى ستاد السلام لمتابعة فريقه الجديد والوقوف على مناطق القوة والضعف في الفريق.









وكان الأهلي قد عين لاسارتي مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف حيث سيدأ المهمة نهاية الشهر الجاري.



