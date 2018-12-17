عاجل.. مدرب الأهلي يعلن رحيله بعد لقاء جيما الأثيوبي

قال عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مهمته مع الفريق ستنتهي عقب مباراة جيما الأثيوبي.









وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد أعلن أمس تشكيل الجهاز للفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين لاسارتي، ولم يشهد تواجد عادل مصطفى.









وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة "سأتواجد مع الفريق حتى نهاية مبارة جيما ابا جيفار الأثيوبي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان يحتاجني فيه".









وحول إمكانية عودته مرة أخرى لقطاع الناشئين قال :"سأنتظر قرار النادي فمن الممكن العودة وقد لا يحدث ذلك، لكن في النهاية كلنا أبناء النادي ونخدمه من المكان الذي يختارنا فيه".



