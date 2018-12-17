ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مدرب الأهلي يعلن رحيله بعد لقاء جيما الأثيوبي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 06:03 م
عاجل.. مدرب الأهلي يعلن رحيله بعد لقاء جيما الأثيوبي
الاهلي
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
قال عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مهمته مع الفريق ستنتهي عقب مباراة جيما الأثيوبي.


وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد أعلن أمس تشكيل الجهاز للفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين لاسارتي، ولم يشهد تواجد عادل مصطفى.


وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة "سأتواجد مع الفريق حتى نهاية مبارة جيما ابا جيفار الأثيوبي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان يحتاجني فيه".


وحول إمكانية عودته مرة أخرى لقطاع الناشئين قال :"سأنتظر قرار النادي فمن الممكن العودة وقد لا يحدث ذلك، لكن في النهاية كلنا أبناء النادي ونخدمه من المكان الذي يختارنا فيه".

المزيد عن: محمود الخطيب عادل مصطفي رحيل عادل مصطفي جيما الأثيوبي جهاز الأهلي تشكيل جهاز الأهلي الخطيب الجهاز الفني للأهلي الاهلي الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
القادسية