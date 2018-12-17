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الرئيس السنغالي يزور تونس بدعوة من السبسي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 06:03 م
الرئيس السنغالي يزور تونس بدعوة من السبسي
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مروى الجلاصي
 
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بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يؤدّي رئيس جمهورية السنغال "ماكي سال" Macky Sall زيارة رسمية إلى تونس يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، على رأس وفد هام من الوزراء وكبار المسؤولين السنغاليين.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا لحرص البلدين على مزيد تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1962 والنهوض بمختلف مجالات التعاون من خلال الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة، وتكريس البعد الإفريقي لتونس ورغبتها في مزيد الانفتاح على دول القارة الإفريقية وتعزيز علاقات التعاون معها.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية ونظيره السنغالي تليه جلسة عمل موسعة بين وفدين البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتنميتها في عديد المجالات ذات الأولوية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءين مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إضافة إلى جلسة عمل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويؤطّر العلاقات بين البلدين أكثر من 67 اتفاق تعاون في عديد المجالات وينتظر أن تشهد المبادلات التجارية، التي بلغت إلى غاية شهر أكتوبر 2018 أكثر من 112 مليون دينار، نسقا تصاعديا في السنوات القليلة القادمة بعد انضمام تونس في جوان 2017 بصفة عضو ملاحظ إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "CEDEAO" والتي تضم من بين أعضائها السنغال.
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