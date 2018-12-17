شاهد.. أول صورة من فيديو كليب "مبروك علينا" لرامي صبري

يتواجد الفنان رامي صبري، في لبنان بهدف تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “مبروك علينا”، بعد أيام من تعاقده مع شركة “نجوم ريكوردز” للإنتاج الفني.

وشاركت "نجوم إف إم" جمهور النجم رامي صبري أول صورة من كواليس تصوير فيديو كليب "مبروك علينا" في بيروت، والمقرر طرحه في صيف 2019.

كانت شركة “نجوم ريكوردز”، قد أعلنت تعاقدها مع الفنان رامي صبري لإنتاج ألبوماته المقبلة.

وأعرب رامي صبري عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع “نجوم ريكوردز”، واعدًا جمهوره بتقديم أفضل الألبومات خلال الفترة المقبلة.

وأعربت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، عن سعادتها الكبيرة بانضمام النجم رامي صبري لـ”نجوم ريكوردز”، وأنها تتطلع لإطلاق الألبوم الأول في صيف 2019.

وكانت آخر أعماله الغنائية، أغنيتي “أهد الدنيا” و”الناس بتبان في الشدة” وطرحها على موقع اليوتيوب وتخطي حاجز المليون مشاهدة.

يذكر أن آخر ألبوم للمطرب رامي صبري، كان بعنوان “الراجل”، وصدر عام 2017، ولاقى رواجًا كبيرًا بين مستمعي رامي ومحبيه.

ونال رامي خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل ثالث مطرب في الوطن العربي حسب ترتيب جائزة MTV العالمية عام 2009، وجائزة الدير جيست كأفضل مطرب في الوطن العربي لعام 2008، بالإضافة إلى جائزة أفضل مطرب صاعد في حفل توزيع جوائز “ميدل إيست ميوزيك أوورد”.