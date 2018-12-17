الإهمال الطبي يضع الشمع الأحمر على أقفال المستشفيات

كالمحلات غير المرخصة أو المنشآت المخالفة، تغلق المسستشفيات بين الحين والآخر، ولكن ما يضع الشمع الأحمر على أقفالها هو الإهمال الطبي، مما يتسبب في حصد أرواح المرضى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت طبية، وبعض الأقسام داخل تلك المستشفيات.





وأعلنت وزارة الصحة، عن غلق مستشفى الرحاب الخاص بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إداريا، حيث شهدت واقعة وفاة طفلة وإصابة 8 آخرين خلال إجراء عملية استئصال اللوز، لجسامة وتعدد المخالفات بالمستشفى، واستمرار إغلاقها لحين تلافى المخالفات.





وكانت وزارة الصحة بالغربية، شكلت لجنة، للتفتيش على مستشفى عبد الظاهر التخصصى بمدينة المحلة عقب وفاة سيدة تدعى"نيرة.ا" 23 سنة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، حيث كشفت اللجنة عن وجود العديد من القصور فى سياسة مكافحة العدوى والتجهيزات وعدم وجود أماكن كافية للإفاقة.





وفي نوفمبر الماضي قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تعقيبًا على إحالة المسئولين عن مستشفي خاصة بكفر الشيخ للنيابة العامة بعد وفاة مريضة بسبب جرعة تخدير، إنه تم إبلاغهم بالواقعة، وتم التواصل مع المحافظ لتشكيل لجنة لفحص المستشفى ككل من جاهزيتها لأداء الخدمة الطبية وتراخيصها المسبقة.





وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، أنه تم غلق حجرة العمليات الموجودة بالمستشفى في ساعته وتاريخيه.





وفي أكتوبر الماضي أصدر الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قرار بإغلاق مستشفى غير مرخص بمدينة الخصوص بسب إجراء أحد الأطباء عملية لوز به لطفلة تدعى "ندى" 9 سنوات وتسبب الإهمال بأعطائها جرعة بنج زائدة فى وفاة الطفلة.





كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، مفاده بلاغ المدعو محمد فتحى، والد الطفلة "ندي" البالغة من العمر 9سنوات، باتهام كلا من الطبيبان "ع. ع، وم. س" بمستشفى الشفاء بالخصوص، بالتسبب في وفاة نجلته أثناء إجراء عملية اللوز لها بإعطائها جرعة بنج زائدة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5112 إدارى قسم الخصوص.





وفي مايو الماضي وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على إغلاق مستشفى خاص بمدينة المحلة الكبرى والسير فى الإجراءات القانونية والإدارية لسحب تراخيصها.





وكانت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتورة صافيناز عثمان مدير الإدارة بالمديرية واللجنة المرافقة لها التى ضمت كل من الدكتور هشام شيحة، والدكتور فتحى فايد من إدارة العلاج الحر بالمحلة ثان، وأطباء من إدارات مكافحة العدوى والجودة، قد كشفت عن وجود مخالفات بأقسام العمليات والإفاقة والعناية المركزة والاستقبال بمستشفى عبد الظاهر التخصصى بالمحلة.





كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شكل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر وإدارة الجودة وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، للتفتيش على مستشفى عبد الظاهر التخصصى بمدينة المحلة عقب وفاة سيدة تدعى"نيرة.ا" 23سنة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، حيث كشفت اللجنة عن وجود العديد من القصور فى سياسة مكافحة العدوى والتجهيزات وعدم وجود اماكن كافية للإفاقة.



