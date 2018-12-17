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بيل وبنزيما يقودا ريال مدريد أمام كاشيما أنتلرز بمونديال الأندية

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 06:02 م
بيل وبنزيما يقودا ريال مدريد أمام كاشيما أنتلرز بمونديال الأندية
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية اسبانية، إلى أنه سيلعب كلا من الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل لاعبا ريال مدريد، في نصف النهائي ضد كاشيما أنتلرز.

وأفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن بنزيما متفائل لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل على 100٪ وإذا كان الأمر يستحق المخاطرة به، وسيتم اتخاذ القرار من اللاعب والأطباء مع سولاري، وفي الوقت الحالي، وهناك يومان لرؤية تطور الإصابة، لكن من حيث المبدأ، وسوف يلعب بنزيما في نصف النهائي ضد كاشيما.

وستكون خطة بيل هي التدريب خارج المجموعة يوم الإثنين، والعودة إلى التدريب مع الفريق يوم الثلاثاء في الحصة التدريبية الاخيرة للفريق قبل مواجهة كاشيما.
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