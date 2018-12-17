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السبسي يستقبل محافظ البنك المركزي بقصر قرطاج

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:55 م
السبسي يستقبل محافظ البنك المركزي بقصر قرطاج
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مروى الجلاصي
 
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إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي.

وقد أفاد مروان العباسي أن اللقاء استعرض أوضاع الماليّة العمومية والمؤشرات الإقتصادية الراهنة، إضافة إلى التطرّق إلى فحوى المباحثات التي أجراها البنك المركزي مع المنظمات المالية الدولية.

كما تناول اللقاء، برامج التعاون مع جملة من المؤسسات العربيّة الناشطة في المجال المالي.
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