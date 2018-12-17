السبسي يستقبل محافظ البنك المركزي بقصر قرطاج

إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي.





وقد أفاد مروان العباسي أن اللقاء استعرض أوضاع الماليّة العمومية والمؤشرات الإقتصادية الراهنة، إضافة إلى التط رّق إلى فحوى المباحثات التي أجراها البنك المركزي مع المنظمات المالية الدولية.



