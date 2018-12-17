تعرف على هدافي ريال مدريد في كأس العالم للأندية
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:55 م
عمر عبدالعزيز
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أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، إلى هدافي النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل كلا من جاريث بيل، كريم بنزيما، سيرخيو راموس وفرانشيسكو إيسكو الأهداف في المسابقة.
ويخوض ريال مدريد يوم الاربعاء المباراة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ضد كاشيما انتلرز، على أرضية ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويتطلع للبلانكوس للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في خمسة مواسم.
وفي كأس العالم للأندية التي توج فيها الفريق الأبيض باللقب (2014، 2016 و2017)، وقد سجل أربعة لاعبين في الفريق الأهداف، حيث أحرز بيل، بنزيما، سيرخيو راموس وإيسكو تسعة أهداف في المسابق، وقد سجل الويلزي والفرنسي ثلاثة أهداف كل منهما، فيما سجل الكابتن هدفين وسجل ايسكو الهدف المتبقي.
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