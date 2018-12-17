تعرف على هدافي ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، إلى هدافي النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل كلا من جاريث بيل، كريم بنزيما، سيرخيو راموس وفرانشيسكو إيسكو الأهداف في المسابقة.





ويخوض ريال مدريد يوم الاربعاء المباراة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ضد كاشيما انتلرز، على أرضية ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويتطلع للبلانكوس للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في خمسة مواسم.



