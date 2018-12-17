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محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:47 م
محمد صلاح عارض أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أجري الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جلسة تصوير مع مجلة «GQ» الأمريكية المختصة فى الموضة وأزياء الرجال ، عرض من خلالها الفرعون الملابس الخاصة بأشهر الماركات العالمية.


وقامت المجلة بوضع صورة النجم المصري محمد صلاح على غلافها، وكتبت في عنوانها "صلاح بطل شعبي.. صلاح الصاعد غير قابل للإيقاف".


ونشرت المجلة العديد من الصور لمحمد صلاح خلال تقديمه الملابس الخاصة للماركات العالمية.


ونجح محمد صلاح في الأسبوع الماضي في قيادة ليفربول للتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليضرب الفريق الإنجليزي اليوم موعداً نارياً مع فريق بايرن ميونيخ بعدما أسفرت القرعة مساء اليوم التي عقدت في مدينة نيون السويسري عن مواجهة الفريقين.

محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
محمد صلاح "عارض" أزياء (فيديو وصور)
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