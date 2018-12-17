"يورينتي".. أحد ملوك التمرير في ريال مدريد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:50 م
عمر عبدالعزيز
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لا شك في أن ماركوس يورينتي، نجم وسط ريال مدريد الاسباني، قد استغل فرصة إصابة زميله البرازيلي كاسميرو، حيث أظهر نفسه بأنه لاعب وسط ممتاز، وحصل على وقته على أرضية الملعب.
وأظهر يورينتي أنه قادر على تعويض فترة غايبه عن الفريق في كثير من الأحيان: التوازن، وكذلك التعافي من الاصابة، والمساعدة الدفاعية.
ويعتبر ماركوس أفضل ممرر في مدريد، حيث فاز على توني كروس بنتيجة 94.58% من أصل 424 محاولة لإتمامها بنجاح.
وبالمقارنة مع كاسميرو، نجد أن البرازيلي لديه نسبة أقل 89.88 فقط من 988 تمريرة، والان لا أحد يقترب من يورنتي.
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