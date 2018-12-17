إيران تلجأ للاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن بشأن طائرات إيرباص

قالت وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية" إن طهران طالبت الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالضغط على السلطات الأمريكية للسماح بتسلمها طائرات ركاب اشترتها من إيرباص.

ومن أجل تحديث أسطولها، طلبت شركة "إيران للطيران" 200 طائرة ركاب، من بينها 100 من إيرباص و80 من بوينغ و20 من "إيه تي آر" الفرنسية الإيطالية، بعد التوصل للاتفاق النووي بين إيران والسداسية في 2015، لكن وزارة الخزانة الأمريكية ألغت الترخيص الممنوح لبوينغ وإيرباص لبيع طائرات تجارية إلى الشركة الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو وفرضه العقوبات على طهران مرة أخرى.

وقالت فرزانة شرف بافي الرئيسة التنفيذية لشركة "إيران للطيران" متحدثة لوكالة الطلبة: "شاغلنا الرئيسي تقديم خدمة أفضل لمسافرينا.. نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسليم طائرات ايرباص التي تم اقتناؤها".

وأضافت شرف بافي: "صدر ترخيص من مكتب طائرات "إيه تي آر" يسمح للاتحاد الأوروبي باستصدار تراخيص طائرات إيرباص".

ورغم أن مقر ايرباص في فرنسا فلا بد من موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبيع الطائرات إلى إيران لأن ما لا يقل عن عشرة بالمئة من مكونات الطائرات تصنع في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن إيرباص سلمت ثلاث طائرات لإيران قبل سحب الترخيص.