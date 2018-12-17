بدء حملة للمساهمة في تجهيز مركز "القدم السكري" بكفر الشيخ (صور)

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عقد الدكتور فيصل جوده، وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، اليوم الاثنين، إجتماعًا مع ممثلي عددًا من جمعيات المجتمع المدني، وذلك للبدء تدشين حملة للمساهمة ومشاركة جميع المؤسسات الخدمية بالمجتمع في تجهيز وتشغيل مركز القدم السكري وعلاج الحروق بالحمراء لخدمة أهالي أبناء محافظة كفر الشيخ وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم من مكان متخصص فهذا المركز يعتبر هو الأول من نوعة بمحافظة كفرالشيخ.





وكانت وزارة الصحة اعلنت عن اعتماد 5 ملايين جنيه لعمل تطوير شامل لمركز علاج السكر والقدم السكري بدار المسنين بكفرالشيخ العام الماضى، وذلك بهدف التطوير الذى يشمل الأجهزة وتحديثها لخدمة مرضى السكر بالمحافظة، حيث تم اختياره بدار المسنين بقرية الحمراء التي تبعد عن مدينة كفرالشيخ بحوالي 10 كيلومترات على طريق دسوق باعتبار هذا الموقع بعيد عن الزحام والضوضاء.