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روسيا: سنطرح للنقاش مسألة انتهاك كندا لاتفاقية مكافحة المخدرات

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:39 م
روسيا: سنطرح للنقاش مسألة انتهاك كندا لاتفاقية مكافحة المخدرات
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وكالات
 
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن كندا التي قننت في الصيف الماضي استخدام الماريخوانا، انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.

 

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي كان في السابق يرد دائما على وقائع انتهاك هذه الاتفاقية، وأضاف: "لكن الوضع تغير العام الجاري جراء "الجهود الكندية" التي انتهكت بشكل صارخ الاتفاقية عن طريق الموافقة على قانون حول تقنين الماريخوانا. ونؤيد المراعاة الحاسمة للالتزامات الدولية في هذا المجال، وسنطرح هذه المسألة للنقاش".

 

وعبر الدبلوماسي الروسي أيضا عن اعتقاده أن كندا فتحت بذلك "صندوق باندورا". وتابع: "حاليا نسمع هناك دعوات لتقنين الهيرويين. وعدد المنتهكين يزداد، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".

 

المزيد عن: كندا روسيا المخدرات اتفاقية مكافحة المخدرات
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