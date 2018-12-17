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فالفيردي قبل مواجهة ليون: يجب أن نستعد من الآن

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:37 م
فالفيردي قبل مواجهة ليون: يجب أن نستعد من الآن
برشلونة وليون
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ريهام عبدالمحسن
 
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شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وأكد أنه يجب أن يستعدوا له جيداً من الآن.


فالفيردي قبل مواجهة ليون: يجب أن نستعد من الآن 


وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "ليون صارع مانشستر سيتي على صدارة مجموعته ولديه هجوم مرتد عظيم".

 

وأضاف: "يجب أن نستعد جيدًا من الآن، فليون لديه سرعة كبيرة في المساحات وشاهدت بعض مبارياته ولدي فكرة عامة عن بعض اللاعبين".

 

وتابع: "انتصاره على مانشستر سيتي في ملعب الأخير يخبرك كم هو من الصعب الفوز على كل منافسيك في دوري الأبطال ونحن لا نفرط في الثقة بأنفسنا".

 

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : "لدينا شهر ونصف لترتيب أمورنا والآن علينا التركيز أكثر على بطولة الليجا".

 

ويلعب شالكه الألمانى مع مانشستر سيتي الإنجليزى، ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى مع بورتو البرتغالى، وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألمانى، وأتلتيكو مدريد الإسبانى مع يوفنتوس الإيطالى، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، وريال مدريد الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندى، وتوتنهام الإنجليزى مع بوروسيا دورتموند الألمانى.


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