اليوم.. انطلاق حفلات بيت الفن على مسرح معهد الموسيقى العربية

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، ٤ حفلات للفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، فى الفترة من ١٧ حتى ٢٠ ديسمبر الجارى فى الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية .

تقدم شعبة الموسيقى العربية بالفرقة يومي ١٧ و ١٨ ديسمبر، باقة من أشهر أغانى نجوم زمن الفن الجميل، حيث تغنى الفنانة "نهلة خليل" حمال الأسية وسيرة الحب، ويشدو الفنان"عماد عبد المجيد" بصافيني مرة وتملي فى قلبي ياحبيبى، وتغنى الفنانة"آية خالد" دارت الأيام ويا أعز من عيني، ويغنى الفنان"حسن سعد" ساكن فى حي السيدة وجميل وأسمر، كما يغنى الفنان "كريم الشريف" حلوين من يومنا وعلى رمش عيونها، وتختتم الفنانة "مها محمد" الحفل بأغنية روحي وروحك .

أما يوم ١٩ ديسمبر فتقدم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة مجموعة من المديح النبوى والأغانى الدينية منها "محمد يا رسول الله، كم ناشدا المختار ربه، يا رسول الله أجرنا، قمر سيدنا النبى، قف بالخشوع، القلب يعشق كل جميل، النبي عربي، نبينا هادينا، سلام الله يا طه، يا رايحين للنبي الغالى" يشدو بها الفنانين المنشدين " ميادة سليم، فاطمة ابراهيم، محمد البدري، حسن سعد، هاني عبد المحسن، رانيا حسين، آية خالد" .

ويستمتع الجمهور بالمواويل والطرب الشعبى الأصيل ومختارات موسيقية، تقدمها فرقة الموسيقى الشعبية يوم ٢٠ ديسمبر، منها عزف موسيقى الضوء الشارد، وأغنية أمدحك للفنان "أحمد حسن المصطفى"، مربعات للفنان "عادل القناوي"، وتغنى الفنانة "دعاء الجيزاوي" الغلة، والفنان "عبده زغلول" محروسة يا أرض الأحلام، ويقدم الفنان "صلاح عبد الظاهر" فقرة التنورة، ويغنى الفنان "فتحي الهواري" عطار، والفنانة "نورا صبحي" ياما دقت وعدى الحليوة، والفنانة "خيرية" قلتين على الترعة ياما، وتشدو الفنانة "ميادة" بأغنية ساقية بحرية، ويختتم الفنان "سيد السمان" الحفل بفقرة من الغناء النوبي.

تأتى الحفلات تحت إشراف فني للفنان عاطف سعيد، والدكتور أحمد رفعت.