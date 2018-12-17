نشرة أخبار السادسة.. الخارجية تنفي سحب السفير المصري بروما

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها وزير الإنتاج الحربي يلقي كلمة "مدبولي" بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"،"الرقابة الإدارية" تنتهي من أول دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار.

وزارة الخارجية تنفي سحب السفير المصري بروما

نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول وجود توقعات بسحب السفير المصرى فى روما، معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، مؤكداً على استمرار السفير المصرى في روم بالقيام بمهام منصبه.

"الرقابة الإدارية" تنتهي من أول دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية، أنه في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فقد أعدت دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.

وزير الإنتاج الحربي يلقي كلمة "مدبولي" بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

ألقى اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمدينة الغردقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال يومي ١٧ و١٨ ديسمبر الجاري.

إسرائيليون يعثرون على خاتم "صالب المسيح" ببيت لحم

ذكرت صحيفة "هآارتس" أن بروفسور اسرائيلي في الجامعة العبرية في القدس، عثر قبل خمسة عقود، على مجموعة من الحفريات، أثناء عملية حفر قام بها في موقع أثري بمنطقة (هيروديون) القريبة من بيت لحم بالضفة الغربية، وكان بين المجموعة المكتشفة أحد الأختام، الا انه لم تفك شيفرة النقوش الموجودة على الختم سوى الآن.

ماكرون يعقد اجتماعا غدا بالإليزيه حول أزمة "السترات الصفراء"

يعقد رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون" غدا الثلاثاء اجتماعا في قصر الإليزيه مع وزرائه والأطراف الفاعلة الاقتصادية وذلك حول "النقاش الوطني الكبير" الذي أعلن عنه كجزء من الإجراءات التي اتخذت لحل أزمة "السترات الصفراء".

الشرطة البريطانية تخلى مركز اسدا التجاري

أخلت الشرطة البريطانية مركز اسدا التجاري فى شلمسفورد بجنوب إنجلترا اليوم الاثنين بعد تقارير عن العثور على طرد مثير للريبة. وقالت الشرطة إنها اتصلت بوحدة المفرقعات التابعة لوزارة الدفاع لفحص الطرد.