محمود حمدان لـ"الفجر الفني": مسلسلي مع "الزعيم" تم تأجله لرمضان 2020

كشف السيناريست محمود حمدان، أنه تقرر تأجيل مسلسله من بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليفه بمشاركة أمين جمال ومحمد محرز، إلى رمضان 2020، وذلك بالاتفاق مع شركة "ماجنوم" للمنتجين رامي إمام وهشام تحسين.

وأضاف "حمدان" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن المسلسل استلزم وقتاً طويلاً للحصول على تصاريح من بعض الجهات للبدء في تصويره، مؤكداً أنه توقف بسبب ضيق الوقت ومحاولة اللحاق بالموسم الرمضاني.

وعن تعاقد "ماجنوم" مع السيناريست أيمن بهجت قمر، على مسلسل الزعيم في رمضان 2019، قال "حمدان" إن "قمر" لديه حلقات مكتوبة من العمل، وأكد أن تأجيل مسلسله لم يخلق خلافات مع الشركة المنتجة، مشيراً إلى وجود تعاون على عدد من الأعمال السينمائية ومسلسل درامي قريباً.

وكان المخرج والمنتج رامي إمام، تعاقد مع الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، على كتابة مسلسل عادل إمام، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويحمل عنوان "فالنتينو"، ولم يعلن عن أسماء باقي أبطال العمل حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال "الزعيم" في الدراما، مسلسل "عوالم خفية" في رمضان 2018، من تأليف أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة "ماجنوم" لرامي إمام وهشام تحسين، وشارك في بطولته بجانب عادل إمام، بشرى، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، فتحي عبدالوهاب صلاح عبدالله، أسامة عباس، وعدد من النجوم الشباب، أبرزهم خالد أنور، مايان السيد، نور قدري، سارة نور.