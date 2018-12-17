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يعود الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا، حيث يلتقي المارد الاحمر امام نظيره فريق النجوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثانة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17-12-2018 في الدوري المصري الممتاز بجودة عالية اتش دي.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

ويرغب الفريق العريق الاهلي المصري في استكمال مسلسل تألقه في الفترة الاخيرة حيث نجح الاهلي في الفوز في مباراته الاخيرة على حساب جيما أبا جيفر الإثيوبي بهدفين نظيفين، في لقاء اقيم في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى المحلي يحتل الأهلي المركز الثامن في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد عشرين نقطة حيث حقق ستة انتصارات وتعادل في لقاءين وتلقى الهزيمة في مباراتين ايضا ، ولديه 7 مباريات مؤجلة، وفاز الأهلي على بتروجت والجونة وطلائع الجيش في اخر ثلاث مباريات بالدوري المصري ، شاهد لايف مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين في الدوري المصري الممتاز.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

في الجهة المقابلة يرغب فريق النجوم في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي ولو خطف نقطة وحيدة حيث النجوم اف سي المركز الثالث عشر برصيد سبع عشرة نقطة، جمعها من اربعة انتصارات وخمسة تعادلات وسبع هزائم، وسجل لاعبوه ثلاث عشرة هدفا وتلقت شباكه تسع عشرة هدفا، ويرغب قي تكرار الفوز على الزمالك وخطف ثلاث نقاط من الاهلي ، شاهد الآن بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ماتش الاهلي اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

كالعادة تبدا مباراة الأهلي والنجوم في تمام السابعة مساء 19:00 بتوقيت القاهرة والثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين 17-12-2018 ، عبر قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت الناقلين لمياريات الدوري المصري الممتاز في بث حي ومباشر