يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:35 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من الأسماء الهامة للغاية بسبب عامل الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: شريف إكرامي / أحمد فتحي / علي معلول / سعد الدين سمير / محمد نجيب / حسام عاشور / وليد سليمان / صلاح محسن / جونيور أجايي.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / باسم علي.
خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / أحمد حمديِ / ميدو جابر / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / محمد شريف / مؤمن زكريا.
خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والنُجوم في مساء يوم غداً الإثنين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والنجوم اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الدوري المصري مشاهدة الاهلي ضد النجوم مباشر ماتش الاهلي والنجوم مباراة الاهلي والنجوم مباشر مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي والنجوم مباراة الاهلي في الدوري المصري
Advertisements