يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من الأسماء الهامة للغاية بسبب عامل الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: شريف إكرامي / أحمد فتحي / علي معلول / سعد الدين سمير / محمد نجيب / حسام عاشور / وليد سليمان / صلاح محسن / جونيور أجايي.

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