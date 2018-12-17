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بعثة المصري تحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:33 م
بعثة المصري تحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو
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محمد الصو
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، السفر إلى بوركينا فاسو فجر الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق ساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، في كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة على متن الخطوط الجوية الأثيوبية، لتصل إلى إديس أبابا وتنتظر هناك لمدة أربعة ساعات ترانزيت، ثم تتوجه مباشرة إلى بوركينا فاسو.

ومن المنتظر أن يقود إيهاب جلال المبارتة فنيًا للفريق البورسعيدي، عقب توليه المسئولية خلفًا للمستقيل مصطفى يونس المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

وتعاقد المصري البورسعيدي، مع إيهاب جلال بعد مفاوضات دامت لأكثر من أسبوع، دفع خلالها الفريق البورسعيدي 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني مع أهلي طرابلس الليبي، والذي تولى مسئوليته منذ بداية الموسم.

وتلقى المصري هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني بهدفين دون رد، في المباراو التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب بورسعيد في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

ويحتاج المصري، للفوز بنتيحة أكثر من هدفين لتحقيق الصعود إلى دور الـ16 مكرر من البطولة الكونفدرالية.

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