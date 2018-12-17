كورة Alahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم

موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنُجوم، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنُجوم.

كورة Alahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنُجوم، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والنُجوم في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والنُجوم موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م. كورة Alahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم وتنطلق مباراة الأهلي والنُجوم تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنُجوم والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة الأهلي والنُجوم، سوف تكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والنُجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.